Командование правительственной сирийской армии назвало сообщения боевиков о применении хлора в восточном пригороде Дамаска «лживыми» и не соответствующими действительности.

В распространенном заявлении говорится, что подобные «сфабрикованные и лживые» заявления боевиков, распространяемые через отдельные интернет-порталы, появляются всякий раз, когда сирийская армия проводит успешную операцию, а террористы несут при этом большие потери.

Ранее ряд оппозиционных интернет-порталов сообщил, что в результате применения сирийской армией хлора в Айн-эт-Терме отравление получили 30 боевиков.

С проверкой туда отправились офицеры Центра по примирению враждующих сторон и не нашли подтверждения применения химоружия войсками Сирии, заявили российские военные. По их словам, правительственные войска САР не использовали химическое оружие ни в этом, ни в соседних районах, передает РИА Новости.



