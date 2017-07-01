Украина намерена требовать компенсацию за строительство Керченского моста

Строительство моста через Керченский пролив нанесло материальный ущерб Украине, так считают в Киеве. От российских властей Украина намерена потребовать компенсацию убытков, об этом стало известно 1 июля.

О планах Украины вытребовать компенсацию за строительство Керченского моста пишет газета «Известия», ссылаясь на иностранное ведомство Украины.

В МИДе Украины 1 июля сделали заявление, что Киев вправе требовать компенсацию от российской стороны за «нанесенный вред», - именно так позиционируют на Украине строительство Керченской переправы в обход украинских границ.

Заявление это сделал заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк. По словам украинского чиновника, убытки украинских портов от строительства Керченского моста составили порядка 500 млн гривен (свыше, 1,1 миллиарда рублей).