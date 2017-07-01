СБУ обвинила Россию в распространении вируса Petya

К распространению атаковавшего украинское правительство вируса причастна Россия. Соответствующее заявление сегодня распространила Службы безопасности Украины.

Напомним, в минувший вторник неизвестным хакерам удалось заразить вирусом-вымогателем Petya все компьютеры кабинета министров Украины и локальные сети ряда крупных компаний, работающих на территории страны. Пострадали от действий кибервзломщиков и российские организации.

В СБУ считают, что за этими хакерами стоят спецслужбы РФ. В ведомстве отметили, что подобные атаки уже происходили ранее. Причастность к ним России, как следует из сообщения СБУ, подтверждается полученными спецслужбой данными.