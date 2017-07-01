ЛНР обвинила Киев в продаже ИГ паспортов пропавших в Донбассе военных

Украинские власти занимаются продажей паспортов пропавших в Донбассе военных боевикам запрещенной в России группировки ИГ. С такими обвинениями в адрес официального Киева выступило МВД Луганской народной республики.

Сведения об этом незаконном бизнесе силовикам ЛНР передала сотрудница Государственной миграционной службы Украины. По ее информации, цена одного удостоверения личности пропавшего без вести военнослужащего составляет около 2 тысяч долларов. Женщина утверждает, что в преступную схему вовлечено руководство украинского МВД, в том числе глава ведомства Арсен Аваков.

В правоохранительных органах Украины данные обвинения пока никак не прокомментировали.