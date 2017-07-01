Лукашенко заявил о ненужности для Белоруссии разговоров о демократии

Белоруссии не нужны революции и спекуляции на демократии. Об этом заявил Александр Лукашенко.

В предстоящий понедельник жители Белоруссии отметят очередной День независимости. Сегодня государственные СМИ распространили обращение главы республики Александра Лукашенко по случаю праздника.

Обращаясь к белорусам, Лукашенко констатировал, что за последние годы страна сильно изменилась в лучшую сторону. В дальнейшем Белоруссия, по словам президента, продолжит движение по пути самостоятельного развития. Революции и спекуляции на демократии республика не приемлет, уверен Лукашенко.

Ранее «Аргументы недели» писали, что Александр Лукашенко призвал не жалеть средств на организацию военного парада в честь Дня независимости.