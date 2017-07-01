На Украине призвали развернуть войска в ответ на российские учения

Украина должна развернуть свои войска и привести их в полную боевую готовность в ответ на предстоящие российско-белорусские учения. С таким призывом выступил Антон Геращенко.

Данные учения должны состояться на территории Белоруссии осенью текущего года. Ранее свою тревогу относительно них выразили несколько представителей украинской власти. В частности, председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Россия во время учений может напасть на Украину.

Депутат Рады Антон Геращенко солидарен со спикером. Он считает, что в ответ на российские маневры украинская армия должна провести свои учения. В этом случае военные, по мнению Геращенко, продемонстрируют, что они «тоже готовятся к отражению атаки вероятного, уже известного противника».