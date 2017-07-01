В Раде нашли альтернативу визовому режиму с Россией

Украина не готова к введению визового режима с Россией, альтернативой ему могло бы стать внедрение практики, при которой приезжающие граждане РФ регистрируются на электронных сайтах. С таким предложением выступил Антон Геращенко.

Выступая в эфире национального телевидения, депутат Верховной Рады отметил, что Киев не может ввести визы для россиян, потому что в ответ последуют аналогичные действия со стороны РФ. Более эффективным способом укрепить пограничный контроль Геращенко считает электронную регистрацию прибывающих на Украину российских граждан.

Ранее «Аргументы недели» писали, что секретарь украинского Совнацбеза Александр Турчинов анонсировал въезд россиян в страну по биометрическим паспортам.