Киев потребует от РФ компенсацию потерь от строительства Крымского моста

Украина намерена подать в суд на Россию в связи со строительством Крымского моста. Об этом узнали немецкие СМИ.

Deutsche Welle сообщает, что в судебном иске будет идти речь о компенсации финансовых потерь, которые Киев понесет из-за ограничения судоходства через Керченский пролив в августе и сентябре текущего года. Ограничение судоходства необходимо для того, чтобы строители смогли установить арочные пролеты моста.

Свои будущие убытки украинская сторона оценила в полмиллиарда гривен. В какой из международных судов будет обращаться Киев, не уточняется.

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что украинская прокуратура попросит проследить за возведением Крымского моста американское космическое агентство NASA.