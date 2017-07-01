Японским школьницам запретили ходить на свидания за деньги

Власти Токио запретили школьницам ходить на свидания за денежное вознаграждение.

По данным правоохранительных органов, в настоящее время в японской столице работают свыше ста фирм, организующих для своих клиентов встречи с девочками-подростками. В полиции подозревают, что эти компании вовлекают школьниц в занятие проституцией.

Как узнали СМИ, в принятом законе говорится, что ходить на свидания за деньги теперь могут только совершеннолетние девушки. За нарушение данной нормы предусмотрено наказание вплоть до тюремного заключения. Санкции будут применяться к фирмам, устраивающим незаконные встречи.