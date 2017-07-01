Администрация Трампа раскрыла зарплаты сотрудников Белого дома

Американские СМИ узнали о размере зарплат в Белом доме. Журналисты получили доступ к этой информации после того, как в их руки попал документ, направленный администрацией президента страны в Конгресс.

Из данного документа следует, что ежегодный доход самых высокооплачиваемых сотрудников Белого дома достигает 179,7 тысячи долларов. Столько, например, получает пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер.

Самыми бедными среди представителей Белого дома оказались чиновники, чье ежегодное жалованье составляет 30 тысяч долларов. В их число попал Гэри Кон, занимающий должность главы Национального экономического совета.

Ранее стало известно, какую сумму во время президентских выборов заработали компании, принадлежащие американскому лидеру Дональду Трампу.