Лидер Южной Кореи назвал условия для диалога с КНДР
1 июля 2017, 07:20 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Южной Кореи сообщил, при каких условиях Сеул может начать диалог с КНДР.
С соответствующим заявлением Мун Чжэ Ин выступил во время своего пребывания в Соединенных Штатах. По его словам, Южная Корея готова к контактам с северным соседом, но для этого Пхеньяну необходимо выполнить 2 условия. Это отказ от ядерной программы и освобождение всех американцев, содержащихся в настоящее время в северокорейских тюрьмах.
Напомним, ранее Мун Чжэ Ин обсудил проблему Северной Кореи со своим американским коллегой Дональдом Трампом. В ходе переговоров Трамп заявил, что терпение США в отношении КНДР закончилось.