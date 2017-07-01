На Дональда Трампа едва не упала настольная лампа во время его встречи с южнокорейским коллегой.

Светильник опрокинули представители прессы Южной Кореи, присутствовавшие на мероприятии. От возможных травм Трампа спас один из его охранников, который поймал падающую лампу. Видеозапись инцидента опубликована телеканалом NBC News.

Переговоры американского лидера и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина состоялись в Белом доме. Как следует из сообщений СМИ, основной темой разговора политиков стала ядерная программа КНДР. В ходе беседы Дональд Трамп призвал все государства мира усилить давление на Пхеньян.