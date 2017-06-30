Британские блогеры устроили трансляцию из гроба

Интернет проник во все сферы нашей жизни, но блогеры продолжают искать новые поводы для широкого общения, хотя удивить современную интернет-аудиторию крайне сложно. Британские блогеры решили себя «похоронить».

Два приятеля-блогера из Великобритании решили стать популярнее и вырыли у себя на заднем дворе дома могилу на двоих, сообщает «Росбалт».

Соответствующий двухместный гроб блогеры смастерили сами, обустроив его соответствующим образом. Парни, Джей Свинглер и Ромвелл Генри, запаслись едой, напитками и кислородом для дыхания и начали прямую трансляцию из могилы. Трансляция рассчитана на 24 часа. Пользователи активно общаются с «похороненными», а те отвечают на любые вопросы. Придет ли кто-то, чтобы откопать парней, пока не ясно.