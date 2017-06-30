Итальянский сенатор: продление антироссийских санкций - это идиотизм

Крайне резкими выражениями встретил решение Евросоюза продлить санкции в отношении России бывший вице-спикер итальянского сената Маурицио Гаспарри. И причина здесь – не в традиционной эмоциональности итальянцев.

О критике в адрес ЕС сенатора Маурицио Гаспарри передает RT.

Гаспарри сказал, что считает идиотами людей, которые продлили антироссийские санкции. Сенатор уточнил, что продление санкций – чистый идиотизм, по его мнению. Сенатора можно понять: те, кто вводит санкции, работают против своих же интересов. Это чистый идиотизм, они действуют против собственных интересов.

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони, который выполняет решение ЕС по антироссийским санкциям, действует против Италии и итальянских производителей, считает сенатор.