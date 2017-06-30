Максакова пообещала «с радостью» выступить в зоне АТО

Мария Максакова стала жертвой пранкеров, представившихся сотрудниками Министерства культуры Украины.

В ходе разговора с телефонными хулиганами российская оперная певица заявила, что «с радостью» выступит перед украинскими военнослужащими в зоне антитеррористической операции в Донбассе (так в Киеве называют силовые действия в этом регионе). По словам Максаковой, концерт в зоне АТО стал бы для нее «подарком».

Кроме того, лже-чиновники попросили у певицы помощи в составлении списка российских артистов, которым необходимо запретить въезд на Украину. Максакова ответила, что подумает над этим предложением.

Ранее «Аргументы недели» писали, что Мария Максакова назвала имя своего покровителя.