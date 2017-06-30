В Миколине(Польша) открыли восстановленный монумент советским воинам

Контрастные, порой противоречащие здравому смыслу события происходят сегодня в польском государстве. Произошедшие накануне события подтверждают это утверждение.



В День памяти и скорби делегация калининградцев приняла участие в торжественном открытии восстановленного польскими волонтерами монумента советским воинам в Миколине. Памятник был приведен в порядок польской общественной организацией «Курск», при поддержке россиян, собравших средства на восстановление. А в тот же день польский Сейм принял закон о сносе памятников Красной армии и вообще всей советской эпохи. Под действие документа подпадают пятьсот монументов, которые, по мнению Варшавы, «прославляют коммунизм». Два таких резонансных и противоречивых события. Логика подсказывает, что и восстановленный активистами из польского общественного движения памятник советским солдатам по новому закону тоже ожидает снос.



Польские активисты общественной организации «Курск» его восстановлением занимались два. Средства на реставрационные работы собирали всем миром — в России и в Польше. «Присылали средства из разных российских городов. Это был целый росийско-польский проект. Мы деньги получили даже из Луганска. Это была акция по восстановлению памятника», — говорит руководитель польской общественной организации «Курск» Ежи Тыц.

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