Порошенко отказался от проведения досрочных выборов на Украине

Досрочные выборы на Украине проводиться не будут. Об этом сегодня заявил Петр Порошенко.

Украинский президент напомнил, что следующие выборы, согласно законодательству, должны пройти в 2019 году. Оставшееся до них время, по словам Порошенко, нужно использовать для того, чтобы осуществить «настоящие реформы». Своих оппонентов, призывающих организовать голосование раньше 2019 года, глава государства упрекнул в популизме.

Ранее «Аргументы недели» писали, что о необходимости перевыборов на Украине заявила Юлия Тимошенко. Оппозиционный политик считает, что только так можно предотвратить дальнейшее обеднение населения страны.