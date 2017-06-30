В Киеве заявили о необходимости эвакуации населения Донбасса из-за радиации

Донбассу грозит экологическая катастрофа, местное население необходимо постепенно эвакуировать. Об этом заявил член украинского правительства Георгий Тука.

Выступая в эфире национального телевидения, Тука рассказал, что из-за затопления шахт и повышения уровня воды на востоке Украины повысится и уровень радиации. Чиновник считает, что Донбасс будет непригоден для проживания в течение 10 лет. Кроме того, Тука прогнозирует, что экологические проблемы Донбасса коснутся и граничащих с ним российских регионов.

Ранее «Аргументы недели» писали, что техногенная катастрофа может произойти в городе Торецк, расположенном на подконтрольной Киеву территории Донецкой области.