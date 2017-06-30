Соратник Порошенко обвинил Авакова в подготовке госпереворота

Арсен Аваков готовится захватить власть на Украине. С таким обвинением в адрес главы украинского МВД выступил Сергей Лещенко, представляющий в Верховной Раде «Блок Петра Порошенко».

В эфире национального телевидения Лешенко заявил, что в настоящее время Аваков является ключевой фигурой правительства - без его одобрения кабинет министров не может принять ни одно решение. По данным депутата, если команда главы МВД осуществит госпереворот, он займет пост премьер-министра.

Ранее «Аргументы недели» писали, что Арсен Аваков пригрозил расстрелами украинским полицейским, уличенным в порче поступивших в распоряжение МВД электромобилей.