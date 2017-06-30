Власти США планируют арестовывать родителей нелегально ввезенных детей
30 июня 2017, 09:09 [ «Аргументы Недели» ]
В администрации президента Соединенных Штатов рассматривают возможность ареста родителей и других близких родственников, которые незаконно ввезли детей в страну.
Такая информация поступила в распоряжение Associated Press. Уточняется, что данная мера направлена на борьбу с контрабандистами, которые занимаются незаконным сопровождением мигрантов на территорию США.
Ранее «Аргументы недели» писали, что в Белом доме возмутились решением суда Сан-Франциско, который заблокировал очередной указ президента Дональда Трампа, касающийся мигрантов. СМИ узнали, что Трамп собирается применить против данного суда меры.