Власти США планируют арестовывать родителей нелегально ввезенных детей

В администрации президента Соединенных Штатов рассматривают возможность ареста родителей и других близких родственников, которые незаконно ввезли детей в страну.

Такая информация поступила в распоряжение Associated Press. Уточняется, что данная мера направлена на борьбу с контрабандистами, которые занимаются незаконным сопровождением мигрантов на территорию США.

Ранее «Аргументы недели» писали, что в Белом доме возмутились решением суда Сан-Франциско, который заблокировал очередной указ президента Дональда Трампа, касающийся мигрантов. СМИ узнали, что Трамп собирается применить против данного суда меры.