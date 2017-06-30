Президент Украины Петр Порошенко отказался разблокировать российскую социальную сеть "ВКонтакте" для граждан своей страны. Порошенко ответил отказом на петицию украинской общественности с требованием снять блокировку с соцсети.

"Поддержку электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса «ВКонтакте» считаю невозможным", опубликован ответ Порошенко на сайте украинского президента.

По мнению Порошенко, "украинские пользователи российских сетей попадают под контроль российских спецслужб, которые "используют" украинцев "в собственных противоправных целях", в том числе — для "организации каналов сбора информации о передвижении техники и личного состава Вооруженных Сил Украины".

"Аргументы недели" писали, что интернет-петиция, призывающая власти Украины отменить блокировку «ВКонтакте», набрала более 20 тысяч подписей. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России в середине мая. На Украине был заблокирован доступ к Яндексу, соцсетям ВКонтакте и Одноклассники.