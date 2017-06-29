На Украине россиянку приговорили к 11 годам тюрьмы за работу в ДНР

Киевский районный суд Харькова приговорил российскую гражданку - Ларису Чубарову - к 11 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Сообщается, что Чубарова является бывшим комендантом самопровозглашенной ДНР.

Отмечается, что женщина с позывным Тереза с 2014 года была участницей харьковского "Антимайдана" и в том же году уехала в Донецкую область, где работала под руководством начальника управления контрразведки министерства госбезопасности самопровозглашенной республики, сообщает РИА Новости.

"Суд признал ее виновной в участии в незаконном вооруженном формировании, незаконном обороте оружия, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность государства и назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.