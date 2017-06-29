Ранее «Аргументы недели» сообщали о том, что звезда футбола, нападающий португальской сборной Криштиану Роналду вынуджен прервать свое участие в Кубке конфедераций из-за того, что стал отцом двоих близнецов.

О своем отъезде в Кубка конфедераций Роналду сообщил сразу после проигрыша португальской команды сборной Чили, сообщает «Лайф».

Криштиану Роналду заявил, что стал отцом двоих детей, и поэтому вынужден покинуть соревнования и оставить сборную. У Роналдо родились близнецы, сын и дочь. Назвали новорожденных Ева и Матеу.

Имя матери близнецов Роналду держит в секрете, есть информация, что он прибег к услугам суррогатной матери. В настоящее время футболист уже воспитывает семилетнего сына.