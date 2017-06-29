В Германии изобрели устройство для очистки воздуха в городах

Стена высотой 4 метра и шириной три – так выглядит внешне огромный фильтр CityTree («Городское дерево»)для очистки городского воздуха. Изготовила фильтр германская компания, чей профиль – умные технологии.

Стена, то есть «Городское дерево», покрыта мхом и предназначена очищать городской воздух от пыли и диоксида азота (ядовитый газ красного цвета с характерным острым запахом), сообщает ТАСС.

Два десятка таких стен уже смонтировано и работает в Осло, Париже, Брюсселе, Гонконге и других мегаполисах. Одна «стена-фильтр» равноценна 275 деревьям и поглощает за год порядка 240 тонн CО2.

«Городское дерево» работает автономно, на солнечных батареях. Специальный резервуар накапливает дождевую воду и увлажняет почву. Влажность вокруг стены, температуру и качество воды контролируют WiFi-сенсоры. Есть и специальные датчики, которые сканируют качество воздуха и показывают эффективность "дерева".