О пленении на Украине россиянина Виктора Агеева «Аргументы недели» сообщали ране. Представитель президента РФ Дмитрий Песков 29 июня заверил журналистов, что наша страна сделает все, чтобы помочь Агееву.

Для защиты гражданина России Виктора Агеева Кремль сделает все возможное, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Гражданин России Виктор Агеев добровольно вступил в ряды народной милиции ЛНР. При этом уточняется, что Агеев прежде не проходил контрактную службу в российской армии.

Представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что Виктор Агеев был взят в плен украинскими диверсантами.