Финполиция Италии: наша мафия финансирует Германию

Коммерческие интересы итальянской организованной преступности все больше обращают внимание на Германию, предпочитая вести теневой бизнес в этой стране. Такой вывод сделал финансовая полиция Италии.

О том, что мафиозные кланы Италии «переезжают» в Германию, 29 июня пишет британская пресса со ссылкой на итальянскую финансовую полицию.

Организованную преступность Италии не устраивает постоянный прессинг на родине со стороны правительства и полиции, и они открывают новые коммерческие горизонты в Германии.

В Германии несколько дней назад в ходе масштабной операции было задержано 19 человек за контрабанду наркотиков и сам товар на сумму свыше €4 млн. Главарь арестованных – итальянский предприниматель со связями в сицилийской мафии..

Итальянская финполиция фиксирует в последние несколько лет поток инвестиций в Германию со стороны итальянских преступных кланов.