CNN: Армия США подготовилась к возможному удару по авиабазе Шайрат в Сирии

Армия США разместила авианосец George Bush, два сторожевых корабля и два крейсера с крылатыми ракетами Tomahawk и военные самолеты в Средиземном море, полностью подготовившись к возможному удару по сирийской авиабазе Шайрат.

По данным телеканала CNN, Соединенные Штаты постоянно наблюдают за этой авиабазой в Сирии. Источники телеканала считают, что США могут задействовать десятки истребителей. Но конкретных планов атаки у американских военных на данный момент нет.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер 27 июня заявил, что власти США предполагают, что Башар Асад может принять решение провести химатаку. Американская разведка заметила признаки потенциальной подготовки Дамаска к новой химической атаке, якобы происходило перемещение самолетов и емкостей с химическими веществами на базе Шайрат.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис позднее заявил, что Сирия вняла предупреждению и отказалась от химатаки.

"Аргументы недели" писали, что сенатор Алексей Пушков уже прокомментировал информацию о размещении кораблей и авиации США на атакующих позициях для возможного нападения на авиабазу Шайрат в Сирии.