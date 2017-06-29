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Захарченко: ДНР будет продавать уголь в Европу и Турцию

29 июня 2017, 08:23 [ «Аргументы Недели» ]

Захарченко: ДНР будет продавать уголь в Европу и Турцию

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко сообщил, что ДНР в скором времени начнет экпортировать уголь в Европу и Турцию.

Захарченко отметил, то имеющаяся проблема профицита угля в республике в ближайшее время будет решена. Коксующийся уголь будет поставляться на Донецкий металлургический завод, который начнет работу в июле, а также на Енакиевский металлургический завод, где будет запущена втора печь. Проблему профицита других сортов угля решат с помощью международных контрактов, - передает РБК.

"Мы сейчас нашли новые контракты и подписали контракты со многими странами Европы, и не только с Европой, а и с Турцией, и еще дальше. Поэтому продажи угля других марок тоже пойдут", — сказал глава ДНР Александр Захарченко.
Как он объяснил, профицит угля возник по двум причинам: первая — экономическая блокада, введенная Украиной. Вторая причина — введение внешнего управления на предприятиях, принадлежащих украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.

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