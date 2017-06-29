CNN: советники Трампа пытаются убедить его в серьезности угрозы России для США

Советники президента США Дональда Трампа пытаются убедить главу Белого дома в том, что Россия представляет угрозу для Соединенных Штатов.



Трампа продолжают ежедневно "информировать о вмешательстве России в выборы, поскольку новая информация выходит в свет", передает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных представителей в его администрации.

Но администрация американского лидера так и не предприняла никаких шагов для того, чтобы наказать Россию за вмешательство в президентские выборы, - передает РИА Новости со ссылкй на телеканал.

Источники CNN утверждают, что "мало сигналов того, что Трамп уделяет время и внимание киберугрозам со стороны России". Один высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что вообще не видел никаких этому доказательств.

В американском конгрессе в настоящее время идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, по результатам которых победил Дональд Трамп.

Россия опровергает эти обвинения.