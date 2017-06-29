Пушков прокомментировал готовность сил ВМФ и ВВС США нанести удар по Сирии

Председатель Комиссии Совета федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал информацию о размещении кораблей и авиации США на атакующих позициях для возможного нападения на авиабазу Шайрат в Сирии.

"США привели в готовность силы ВМФ и ВВС и ждут лишь предлога для удара по Сирии. Асад им предлога не даст. Идеальное время для провокации", - написал Пушков в своем аккаунте в Twitter.

CNN ранее сообщал, что Соединенные Штаты могут использовать для нападения на Сирию ударную группу во главе с авианосцем George H.W. Bush и самолеты ВВС США, которые ведут борьбу с боевиками террористической организации "Исламское государство", запрещенной в России, на Ближнем Востоке. Американские корабли и самолеты размещены на атакующих позициях для возможного нападения на сирийскую авиабазу Шайрат в Сирии, если сирийский президента Башар Асад решит использовать химическое оружие.

По мнению Пушкова, Асад не станет предпринимать никаких действий. Сенатор не исключает, что США устроят провокацию, чтобы оправдать возможный удар.

"Аргументы недели" писали, что Белый дом заподозрил власти Сирии в подготовке к новой химатаке, и президент Франции Эммануэль Макрон договорился с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом о совместном ответе в случае, если сирийские власти проведут новую химическую атаку.