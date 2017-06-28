В Харькове демонтировали барельеф Георгию Жукову

Власти Харькова демонтировали барельеф советскому военачальнику Георгию Жукову.

Памятный знак висел на одном из многоэтажных домов на Московском проспекте. Барельеф служил указателем – ранее расположенный рядом проспект носил имя Жукова. В 2016 году улицу назвали в честь основателя Украинской Хельсинкской группы Петра Григоренко.

На Украине последние 2 года действует закон о декоммунизации, в рамках которой сносятся монументы, переименовываются улицы и населенные пункты, связанные с советским прошлым. Ранее «Аргументы недели» писали, что под Одессой был демонтирован памятник красному командиру Григорию Котовскому.