Американский постпред при ООН назвала Ким Чен Ына параноиком

Ким Чен Ын страдает паранойей. С таким заявлением выступила сегодня постпред США при ООН.

По словам Никки Хейли, руководитель Северной Кореи безосновательно подозревает Соединенные Штаты в намерении его убить. Также дипломат обвинила лидера КНДР в том, что он угнетает свой народ. В заключение Хейли призвала международное сообщество продолжать давить на Пхеньян. Только так, по мнению американского постпреда, можно остановить северокорейскую ядерную программу.

Ранее Ким Чен Ына неоднократно критиковал Дональд Трамп. В мае сообщалось, что президент США назвал руководителя КНДР «безумцем с ядерным оружием».