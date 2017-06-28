Генерал Франции летал на дачу на штурмовике

Заместителя командующего ВВС Ришара Ребула подозревают в использовании военной техники в личных целях. Предположительно, он летал на реактивном штурмовике на дачу в Провансе.

Генерал не менее десяти раз летал без соответствующих разрешений. Не исключено, что Ришар Ребул использовал в личных целях легкий реактивный штурмовик третьего поколения Alpha Jet. Он способен развивать скорость до 994 километров в час.

Глава Министерства обороны Франции Флоранс Парли распорядилась провести расследование после публикации сатирического еженедельника Canard Enchaine об использовании заместителем командующего ВВС реактивного самолета для своих личных нужд.