Генерал Франции летал на дачу на штурмовике
28 июня 2017, 17:32 [ «Аргументы Недели» ]
Заместителя командующего ВВС Ришара Ребула подозревают в использовании военной техники в личных целях. Предположительно, он летал на реактивном штурмовике на дачу в Провансе.
Генерал не менее десяти раз летал без соответствующих разрешений. Не исключено, что Ришар Ребул использовал в личных целях легкий реактивный штурмовик третьего поколения Alpha Jet. Он способен развивать скорость до 994 километров в час.
Глава Министерства обороны Франции Флоранс Парли распорядилась провести расследование после публикации сатирического еженедельника Canard Enchaine об использовании заместителем командующего ВВС реактивного самолета для своих личных нужд.