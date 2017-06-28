Полицейские устроили пьяный дебош и оргию перед саммитом G20

Более 200 берлинских полицейских, отправившихся в Гамбург для охраны саммита G20, устроили секс-вечеринку. Сообщается, что стражи порядка справляли нужду под заборами, распивали алкогольные напитки и публично занимались сексом.

После этого их преждевременно отослали домой. Полиция Берлина на своей странице в Facebook оправдала вечеринку своих сотрудников, списав все на человеческую слабость. Празднование, после которого прибывшие в Гамбург берлинские правоохранители должны были работать на саммите «Большой двадцатки», было приурочено к дням рождения двух полицейских. Отмечается, что коллеги из Гамбурга не должны были посвящать в это общественность.