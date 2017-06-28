Украинский офицер продал ополченцам ЛНР данные о штабе АТО

В распоряжении ополченцев Луганской народной республики оказались данные о личном составе штаба силовой операции в Донбассе. Эти сведения военнослужащим ЛНР продал украинский офицер.

Как сообщили в республиканском МВД, офицер вышел на связь первым – он позвонил по номеру горячей линии. Сумма вознаграждения, которую получил информатор, не раскрывается.

По словам военного, среди его коллег за последнее время выросло число криминальных проступков. Кроме того, он утверждает, что многие силовики употребляют наркотики и занимаются их продажей.

«Антитеррористическая операция», которую проводят украинские военные в Донбассе, продолжается уже более трех лет. Ранее «Аргументы недели» писали, что в Киеве планируют отменить режим АТО и ввести на востоке страны военное положение.