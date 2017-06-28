Порошенко обнаружил корни коррупции на Украине в СССР

Президент Украины Петр Порошенко обнаружил корни коррупции, благоухающей на Украине крупным цветом, в СССР. Он заявил, что проблему коррупции в стране трудно искоренить из-за укоренившегося советского наследия.

Отвечая на вопрос журналиста французской газеты Le Figaro, почему коррупцию на Украине «так сложно и долго искореняют», Порошенко сказал, что «она идет издалека — от советской системы коррупции, глубоко укорененной в обществе и в умах каждого». При этом он отметил, что даже в таких условиях украинской власти удалось добиться «блестящих результатов».

В апреле Украина заняла первое место в списке стран с наиболее коррумпированным бизнесом. В декларациях украинских чиновников за прошлый год, помимо баснословных сумм, значатся самолеты, кони, рояли, коллекции ценных и редких вещей. Сам Порошенко является конечным бенефициаром в 99 компаниях из Украины, России, Польши, Испании и еще семи стран. Согласно декларации, доходы главы государства за 2016 год составили 12 млн 295 тыс. 570 гривен.





