Вокруг президентского дворца в Каракасе сосредоточили бронетехнику

В районе президентского дворца Мирафлорес в столице Венесуэлы Каракасе сосредоточили бронетехнику, в том числе бронетранспортеры «Дракон-300». Власти опасаются возможных протестов.

Ранее похищенный полицейский вертолет закидал гранатами здание Верховного суда Венесуэлы. Совершивший атаку офицер полиции Оскар Перес требовал отставки президента. Сам Николас Мадуро назвал случившееся террористической атакой. Он заявил, что спецподразделения силовых структур уже ведут поиск организаторов и участников обстрела здания Верховного суда в Каракасе.

Массовые протесты в стране, в которых погибли уже 75 человек, начались после того, как Верховный суд ограничил власть оппозиционной Национальной ассамблеи.