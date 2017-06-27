Тимошенко сравнила вирус-вымогатель Petya с Порошенко

Юлия Тимошенко опубликовала на своей странице в Facebook картинку, сравнивающую вирус-вымогатель Petya с его «тезкой», президентом Украины Петром Порошенко.

Изображение содержит рекомендации, как избавиться от вредоносной программы. Оппозиционный политик советует полностью «перезагрузить власть в стране».

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что вымогающий деньги вирус атаковал компьютеры кабинета министров Украины и серверы ряда крупных компаний. Кроме того, Petya проник в локальную сеть Чернобыльской АЭС. Чтобы избежать дальнейшего распространения программы, было решено отключить компьютеры работников станции.