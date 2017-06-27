Хакеры атаковали Чернобыльскую АЭС

Сегодняшняя массовая хакерская атака затронула Чернобыльскую АЭС.

Об этом сообщили украинские СМИ. Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении журналистов, вирус-вымогатель Petya проник в несколько компьютеров, расположенных на территории атомной станции. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение вредоносной программы, было решено отключить компьютеры на рабочих местах персонала.

Ранее во вторник «Аргументы недели» писали, что в России и на Украине произошла массовая хакерская атака – серверы органов власти и ряда крупных компаний оказались заражены вирусом Petya. Некоторое время назад случившееся прокомментировали в Кремле.