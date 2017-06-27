Российский «Терминатор-2» обнаружен в Сирии

На фотографиях, сделанных во время посещения Башаром Асадом российской авиабазы Хмеймим, была замечена российская БМПТ-72, прозванная «Терминатором-2».

БМПТ-72 является боевой машиной поддержки танков. Некоторое время назад сообщения о ее переброске в Сирию были опубликованы в СМИ, однако официально данная информация российскими военными не подтверждалась.

О посещении Башаром Асадом авиабазы Хмеймим «Аргументы недели» писали ранее во вторник. Российские военнослужащие провели для президента Сирии экскурсию по объекту. В ходе своего визита Асад осмотрел авиационную технику ВКС РФ и сам сел в кабину пилота.