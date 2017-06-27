Видео, как крабы устроили побег из багажа в аэропорту

В аэропорту имени Джона Кеннеди (Нью-Йорк) десятки крабов смогли вылезти из контейнера одного из пассажиров, прибывшего из Ганы. Необычный инцидент попал в объектив видеокамеры одного из очевидцев.

На видеозаписи видно, как крабы "катаются" на ленте выдачи багажа рядом с чемоданами путешественников. Какой-то мужчина их ловит и кладет в контейнер. Похоже, пассажиров происшествие только развлекает, так как вокруг слышен смех и видны вспышки камер. Когда произошло это забавное событие, не уточняется.