ИГ выдает своим боевикам «паспорта в рай»

В освобождённых от террористов сирийских районах бойцы Отрядов народной самообороны все чаще стали находить новый вид документов у убитых боевиков, похожий на паспорт.



Документы, выданные ИГ (террористическая организация, запрещена в России) своим приверженцам, попали в руки вооруженной сирийской оппозиции во время боев за освобождение Ракки. Бланк выполнен на высоком полиграфическом уровне. На обложке красуется надпись «Паспорт в рай». В документе содержатся цитаты из Корана на арабском и английском языках. Они призывают сторонников ИГ совершать теракты с использованием поясов смертников или заминированных автомобилей. Держателю такого документа, имя которого не указывается в бланке, гарантировано попадание в рай.



