В НАТО обеспокоены растущей военной мощью России

Растущая военная мощь России вызывает беспокойство в НАТО, заявил глава военного комитета Альянса генерал Петр Павел. Невозможно не признать тот значительный прогресс, которого добилась Россия в военной сфере.

В интервью Politico он отметил, что в России разрабатываются новые виды как обычных, так и ядерных вооружений, а Вооруженные силы страны способны эффективно действовать на значительном расстоянии от собственной территории. При этом Павел не стал утверждать, что намерения российского руководства в отношении НАТО агрессивны. Американский генерал охарактеризовал их как «неясные». Оттого Альянс еще серьезнее воспринимает потенциальную угрозу.

Североатлантический альянс, по словам генерала, не может позволить себе сосредоточиться исключительно на противостоянии внешним угрозам, поскольку работает над усилением борьбы с терроризмом.



