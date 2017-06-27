Госдепартамент США пообещал "профессионально, организованно и своевременно" исполнить «миграционный указ» президента страны Дональда Трампа, который накануне был частично разблокирован по решению Верховного суда.

Закон "О защите нации от въезда в Соединенные Штаты иностранных террористов" начнет действовать в первоначальном варианте через 72 часа с момента снятия ограничений. Изначально он предусматривал существенное ограничение допуска в страну гражданам семи арабских республик: Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Затем был смягчен, в том числе за счет исключения из списка Ирака. И тем не менее, оба варианта были заблокированы федеральными судами.

Верховный суд отменил прежние судебные постановления. Теперь запрет будет распространяться только на иностранцев, которые не имеют «добросовестных отношений» с физическим или юридическим лицом из США. Трамп назвал решение высшей судебной инстанции своей "чистой победой".



