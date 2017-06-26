Один из величайших в мире футболистов, легенда аргентинского футбола Диего Марадона 26 июня признался аргентинским журналистам, что испытывает глубокую симпатию к президенту России Владимиру Путину.

Живая легенда Диего Марадона в одном из интервью аргентинским СМИ откровенно сказал, что он – фанат президента России Владимира Путина и очень его любит, сообщает РИА Новости.

Диего Марадона сказал, что готов встретиться с Путиным. По словам футболиста, Путин хочет, чтобы Марадона кое-что сделал для чемпионата мира по футболу, который Россия примет в 2018 году с 14 по 15 июля.

Ранее Владимир Путин тепло пообщался с другой легендой футбола - бразильцем Пеле.