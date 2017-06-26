Тело художника Сальвадора Дали эксгумируют для установления отцовства

Жительница Мадрида 58 лет Пилар Абель Мартинес убеждена, что она - внебрачная дочь знаменитого художника Сальвадора Дали и его наследница. У полиции Мадрида нет никаких биологических материалов художника.

Чтобы доказать или опровергнуть наследные права Пилар Абель Мартинес, суд Мадрида принял решение эксгумировать останки художника для установления его отцовства, передает телеканал «Звезда».

Пилар Абель утверждает, что ее мать и Сальвадор Дали встретились в 1950-х годах в деревушке Кадакес. Надо сказать, что у великого художника действительно был дом в тех местах.

У суда нет ни биоматериалов, ни даже личных вещей Дали, на основании которых можно было бы провести экспертизу в Национальном институте токсикологии, поэтому могилу художника решено вскрыть. Сальвадор Дали похоронен согласно его завещанию так, что по его могиле можно ходить. Саркофаг с телом художника находится в полу одной из комнат театра-музея Дали в городе Фигерас.