Порошенко: Украинские флаги скоро вернутся в Крым

Петр Порошенко заявил о своей уверенности в том, что в Крыму скоро будут развеваться флаги украинцев и крымских татар. Такое сообщение он сделал в ходе своего выступления по случаю Дня крымско-татарского флага.

Президент Украины отметил, что вопрос возвращения полуострова роднит украинцев и крымских татар.

Порошенко также провел параллель между символикой крымско-татарского и украинского флагов. Так, он увидел в сочетании синих и желтых цветов жизненную силу и мечту о мирном, свободном и богатом будущем.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной Рады Украины обсуждают возможный импичмент президента Украины Петра Порошенко. Инициатива принадлежит фракции партии "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко.