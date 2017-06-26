Британскую королевскую гвардию впервые возглавила женщина

Капитан армии Канады Меган Куто стала первой женщиной в истории, которой доверили командование караулом, охраняющим резиденцию британской королевы в Букингемском дворце.

Отмечается, что женщинам разрешено нести службу в армии страны, однако до июня прошлого года им запрещено было занимать более высокие посты, поэтому прецедент назначения женщины на пост капитана гвардии — первый в своей истории.

"Все мои коллеги были бы счастливы возглавить королевскую гвардию, и я рада, что мне предоставлена такая честь", - отметила 24-летняя Меган.

Церемония смены караула у Букингемского дворца является одним из самых популярных зрелищ в Лондоне, которое ежедневно наблюдает множество туристов.

Королевская гвардия была создана в Британии в середине XVII века и является частью британской армии, выполняя задачи по охране монарха.