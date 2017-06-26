Газпром: «Северный поток-2» и Стокгольмский арбитраж - два разных события

Официальный представитель российской корпорации «Газпром» Сергей Куприянов прокомментировал мнение украинского президента Петра Порошенко о том, что проект газопровода «Северный поток-2» - месть России Украине за решение Стокгольмского арбитража.

По словам Куприянова, комментировать нечего. Как подчеркнул представитель «Газпрома», «это два разных события, произошедшие в разное время». Он напомнил, что проект газопровода «Северный поток-2» «Газпром» начал задолго до решения Стокгольмского арбитража.

Напомним, Петр Порошенко назвал целью России при строительстве «Северного потока-2» - лишить Украину 2 млрд долларов за транзит российского газа в Европу.