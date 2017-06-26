Янукович готов принять участие в суде по обвинению в госизмене

Бывший президент Украины Виктор Янукович готов принять участие в судебном рассмотрении дела по обвинению его в госизмене и лично задать вопросы первым лицам государства. По видеосвязи.

В понедельник перед началом рассмотрения по существу дела Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева заявил его адвокат Виталий Сердюк.

Сердюк отметил, что защита будет настаивать, чтобы Янукович смог выйти по видеосвязи и дать показания в суде согласно нормам международного права.

"Янукович имеет право принять участие в суде и он примет участие, несмотря на препятствия и противодействие Генеральной прокуратуры", - подчеркнул адвокат бывшего украинского президента.

Оболонский райсуд Киева ранее принял решение о вызове Виктора Януковича на 10 ближайших заседаний (26, 29 июня, 6, 12, 13 июля и 3, 10, 17, 23, 31 августа), - передает ТАСС.